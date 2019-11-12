Дедовичи, Псковская область, 12 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Псковской области ожидают вторую волну дождевого паводка в Дедовичском районе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом предупреждает районная администрации.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

«В связи с обильными дождевыми осадками, ожидается вторая волна дождевого паводка. Будет осуществляться организованный пропуск воды из водохранилища на реке Шелонь», — сообщили в администрации Дедовичского района.

Людей предупредили об опасности находиться в пойме реки Шелонь ниже плотины «в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объемов поступления в водохранилище дождевых вод».

«Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища», — сообщили в администрации района.

О неблагоприятных уровнях воды на реке Шелонь сообщает и ГУ МЧС России по Псковской области.

«Возможны случаи подтопления низменных территорий в населенных пунктах дождевыми водами», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, ранее из-за повышения уровня воды в Шелони регистрировались подтопления в городе Порхов — вода доходила до стен Порховской крепости.

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