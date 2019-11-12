Тбилиси, 12 ноября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Итальянский скульптор грузинского происхождения Прасто (Важа Мекаберидзе) передал в подарок Тбилиси свою скульптуру N'Uovo (Яйцо). Об этом 12 ноября сообщили в мэрии города.

Скульптура N'Uovo. Площадь Первой Республики, Тбилиси

Скульптур прибыл в Тбилиси к церемонии открытия памятника. Скульптура установили на площади Первой Республики. Высота монумента около четырех метров. Аналогичную скульптуру Прасто передал в подарок итальянскому городу Пьетрасанте, в котором живет и работает долгое время.

«Нашей столице очень идут современные скульптуры, которые добавляют городу больше жизни. Я хочу поблагодарить Важу Микаберидзе, который подарил Тбилиси N’Uovo. Его работы хранятся во многих частных коллекциях или музеях, а также установлены на больших площадях разных городов. Это его вторая статуя в Тбилиси и я уверена, что она гармонично впишется в облик столицы», — заявила заместитель мэра Тбилиси Софо Хунцария.

Статуя N’Uovo — абстрактная композиция, которая символизирует благополучие и успешное будущего. Статуя сделана подвижной и крутится под воздействием порывов ветра.