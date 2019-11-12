Париж, 12 ноября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Вечером 11 ноября президент Косово Хашим Тачи провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Kai Mörk Хашим Тачи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой беседы стал диалог между Сербией и Косово, а также перспективы евроатлантической интеграции Косово и Западных Балкан в целом.

В ходе диалога Тачи заявил, что Косово имеет и желание, и готовность заключить мирное соглашение с Сербией, которое позволит этой частично признанной республике вступить в ООН и привлечет в край инвестиции из-за рубежа.