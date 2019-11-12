Абхазия, 12 ноября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Делегация Абхазии обсудит с российскими коллегами вопросы сотрудничества в области культуры на ближайшие годы на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится 14−16 ноября. Об этом сообщила в беседе с ТАСС министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

Министр пояснила, что на форуме будут определены планы сотрудничества с Россией на ближайшие три года. Арсалия заметила, что на этом форуме год назад министерства культуры России и Абхазии подписали двустороннее соглашение о планах сотрудничества в сфере культуры на 2019 год. По этому соглашению состоялись двусторонние гастроли театров и творческих коллективов, встречи с экспертами по сохранению историко-культурного наследия, в Москве прошла выставка абхазских художников в честь 80-летия Союза художников Абхазии.

Основная тема Форума — «Культурные коды в условиях глобализации». Мероприятие пройдет 14−16 ноября.