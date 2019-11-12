Пекин, 12 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. США не решаются нанести удар по России, опасаясь мощного ответа. Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Россия названа в публикации главным противником США из-за её ядерных запасов. Эксперты отмечают, что Москва продолжает «вести себя жестко» по отношению к Вашингтону, из-за чего американские власти впадают «в оцепенение».

Напасть на Россию США могли бы в силу противоречий и из-за ситуаций в Сирии и на Украине. Однако РФ располагает ядерными боеголовками и средствами их доставки, например, самолетами Ту-160. Также в Москвы есть баллистические ракеты и площадки для запуска ракет морского базирования серии «Борей».

Вероятно, в долгом конфликте США могли бы победить Россию, но цена победы окажется слишком высока, полагают китайские специалисты. Они также не исключили, что Россия восстановит свое превосходство на фоне снижения мирового влияния США.

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