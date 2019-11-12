Астана, 12 ноября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Роскосмос готов в будущем снова работать с украинскими специалистами по космической тематике. Об этом сообщил 12 ноября журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Александр Дейнека. Покорители космоса

Он рассказал о «сильном ностальгическом чувстве», которое испытывают люди, работающие в России и на Украине в космической сфере. Специалисты хотели бы взаимодействовать снова.

Рогозин добавил, что после последнего запуска ракеты «Союз ФГ» 25 сентября он поблагодарил украинских специалистов, участвовавших в подготовке старта. На глазах «хмурых и серьезных опытных специалистов» были слёзы из-за того, что они считали сотрудничество прерванным.

Глава Роскосмоса признался, что был бы очень рад изменению политической ситуации, которое вновь позволило бы Москве и Киеву сотрудничать по космосу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2019 года состоялся 70-й и последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», для которой использовалась аналоговая украинская система управления.

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