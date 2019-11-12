Ульяновск, 12 ноября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Ульяновский авиастроительный завод, где в этом году вводилось ручное управление со стороны двух федеральных министерств из-за срыва оборонного заказа, планирует принять на работу порядка 1,5 тыс. сотрудников. Об этом заявил на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов, ссылаясь на растущие темпы производства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Было отмечено, что ввод в эксплуатацию поточной линий сборки самолета Ил-76МД-90А позволит ульяновскому предприятию перейти к его серийному выпуску. Власти также надеются на создание в области «полноценного производства самолетов Ту-204».

«Это приведет к увеличению штатной численности завода, такая потребность существует и в настоящее время», — сказал Сергей Морозов, отметив, что в связи с растущими темпами производства авиастроительный завод планирует принять на работу порядка 1,5 тыс. сотрудников.

Перед АО «Авиастар-СП» поставлена задача по производству не менее 12 самолетов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года вице-премьер России Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, заявил, что на авиационном предприятии в Ульяновске вводится ручное управление со стороны комиссии Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны в связи со срывом государственного оборонного заказа.