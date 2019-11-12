Москва, 12 ноября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский отметил, что смена президентов в Латинской Америке происходит, как по кальке, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Точно по кальке… Армия выступила против президента (Боливии). Он молодец, в Мексике отсидится и потом может еще вернется», — рассуждает Жириновский.

Он указал на сходный сценарий.

«Выводим людей на улицу, с выборами не согласны, все горит, полыхает, войска переходят на другую сторону. Вмешательство — дирижер, сценарист сидит в Вашингтоне… Любой президент как только надоел или не нравится — убирают. И сценарий: не согласны с выборами», — указал парламентарий.

11 ноября власти Мексики решили предоставить Эво Моралесу политическое убежище по гуманитарным соображениям. Ожидается, что самолет прибудет в Мехико утром 12 ноября по местному времени.