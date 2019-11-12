Ницца, Франция, 12 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В окрестностях Ниццы проходят финальные испытания Porsche 911 Turbo. Снимки тестируемых спорткаров размещены на официальной странице Porsche в Instagram.

Instagram Porsche 911 Turbo

Информации о технических характеристиках модели в компании не раскрывают. Однако ожидается, что в моторной гамме агрегатов будут два мотора. Первый движок в версии 911 Turbo объёмом 3,8 л будет развивать мощность 610 «лошадей». Модификация Turbo S будет обладать производительностью больше — до 650 л. с. Агрегаты сочетаются с 8-скоростной трансмиссией.

От 0 до 100 км/ч Porsche 911 Turbo разгоняется на 0,4 секунды меньше, чем у предыдущей версии авто. Спорткару Turbo S для набора «сотни» потребуется около 2,5 сек. При этом максимальная скорость будет равна 330 км/ч.

Дизайн нового авто выделяется другой формой бамперов и модернизированным спойлером на багажнике. Спереди у автомобиля узнаваемые фирменные круглые фары, возвышающиеся над капотом.

Ожидается что новую модификацию Porsche 911 покажут до конца текущего года. А на авторынке модель появится весной 2020 года.

Напомним, за три квартала 2019 года в РФ было куплено 3900 машин компании Porsche. Это на 6,4% больше результата прошлого года.

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