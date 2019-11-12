Москва, 12 ноября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Экзамен по математике теперь разделён на базовый и профильный уровень, при этом базовый экзамен можно сдавать уже в 10 классе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 ноября заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийской встрече с родителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Да, действительно так. Основной экзамен — русский язык в ЕГЭ. А математику мы разделили на базовый и профильный уровень. Это предложение родителей», — заявил Кравцов.

Таким образом, возможность сдать базовый экзамен в 10 классе и на профильном уровне в 11 классе являются взаимоисключающими возможностями для учеников.

«Есть выпускники, идущие на гуманитарные направления. Художественная гимнастика, артисты — сдают базовую математику. Профильная нужна тем выпускникам, которые связывают своё будущее с техническими направлениями, экономикой», — указал он.

«Мы дали выбор сдавать на базовом уровне или на профильном уровне. В прошлом году уже выбирали, и в этом году надо до 1 февраля определиться», — напомнил Кравцов.