Ярославль, 12 ноября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Житель Ярославля Дмитрий Опикин направил губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову письмо с просьбой «не допустить нарушения прав граждан» в связи с фактическим запретом заниматься разведением животных в дачных садоводческих товариществах. Такой запрет возникнет после изменения классификатора видов разрешенного использования земельных участков, принятого приказом Минстроя в феврале 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кролики

В настоящее время идет обсуждение правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского района. В проекте изменения правил земли садоводческих товариществ за пределами населенных пунктов переводятся из зоны СХ-1 в зону СХ-4. Новые правила не предусматривают возможности ведения личного подсобного хозяйства, то есть разводить, например, кроликов или кур.

«Данное изменение вида разрешенного пользования ущемляет права большого количества граждан, которые на своих садовых земельных участках, помимо непосредственно ведения садоводства, занимаются разведением сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных потребностей, то есть ведут личное подсобное хозяйство», — пишет губернатору Дмитрий Опикин.

Зона СХ-4, в которой можно заниматься не только садоводством и огородничеством, но и ведением личного подсобного хозяйства, возможна будет только в границах населенных пунктов. Как известно, большинство садоводческих товариществ находится за пределами сел и деревень. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сам ярославец, личное подсобное хозяйство в садоводстве у него зарегистрировано в садоводческом товариществе официально в 2016 году. На своем садовом участке он начал выращивать кроликов. Говорит, что таких, как он — немало. После внесения изменений в правила каждый, кто разводит кур, гусей, кроликов, держит козу в садоводческом товариществе, окажется вне закона.

«В данном случае граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на земельном участке, предназначенном только для садоводства совершат административное правонарушение, ответственность за которое предусматривается статьёй 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа в размере не менее 10 000 руб. По имеющимся у меня сведениям каждый третий владелец садового земельного участка, так или иначе, но содержит на своём земельном участка тех или иных мелких сельскохозяйственных животных. В совокупности это сотни, а возможно даже тысячи человек, которых при принятии существующего проекта Плана землепользования и застройки Заволжского сельского поселения окажутся правонарушителями», — пишет губернатору житель Ярославля.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении архитектуры и градостроительства Ярославского муниципального района, изменения в правила землепользования и застройки вносятся на основании изменений федерального законодательства.

«Мы приводим правила в соответствие с федеральным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» не предусматривает ведения личного подсобного хозяйства. За границей населенных пунктов содержать животных в садоводческих товариществах граждане не имеют права», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ярославского района Лариса Бубнова.

Дмитрий Опикин согласен с тем, что местные власти просто исполняют федеральные нормативы. Однако он не понимает, почему человек, держащий кролика на собственном земельном участке, оказывается нарушителем закона.

«Времена сейчас непростые, люди выживают как могут. Почему в деревне держать гуся можно, а в садоводстве нельзя? Неужели государству не жалко своих граждан? Я боюсь, что начнется кампания по пополнению местного бюджета и пойдут штрафовать всех дачников подряд. Или это станет поводом для сведения счетов между соседями», — говорит ярославец.

Житель Ярославля надеется на изменение федерального законодательства, которые позволят разводить мелких животных на дачах законно.