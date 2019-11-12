Москва, 12 ноября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Сегодня, 12 ноября, в первом чтении Госдума обсудит законопроект, регламентирующий порядок национализации имущества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Бояться его не надо, законопроект необходим народному хозяйству», — заявил депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ).

Предлагается механизм «обращения в государственную и муниципальную собственность» ранее приватизированных и находящихся в собственности юридических и физических лиц имущественных комплексов предприятий, земельных участков в составе имущественных комплексов, других объектов недвижимости.

Предусматривается, что процедура «принудительного отчуждения» имущества физических и юридических лиц в публичную собственность инициируется субъектом права законодательной инициативы, исполнительным органом субъекта РФ, органом местного самоуправления и реализуется на основании нормативно-правового акта, принимаемого органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Нормы касаются и возмещения национализированного имущества.