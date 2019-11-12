Благовещенск, 12 ноября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Ростехнадзор считает, что муниципалитеты Приамурья недостаточно готовы к прохождению отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Так, по данным Ростехнадзора, опубликованным на сайте ведомства, на 1 ноября 2019 года проведена оценка готовности 3 303 (73,8%) муниципальных образований России. Из них получили паспорта готовности 2 133 (64,6%), отказано в выдаче паспортов 1 170 (35,4%) муниципальным образованиям. Процент готовности от общего числа муниципальных образований, подлежащих оценке в субъектах Российской Федерации составил 47,7%.

Наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципальным образованиям отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума решила обязать теплоснабжающие организации проверять готовность к отоплению.