Москва, 12 ноября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. После переворота в Боливии США активизируют усилия по свержению социалистических режимов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп назвал ещё три государства, которым он высказывает своё предостережение. Это Венесуэла, Никарагуа и Куба. Фактически слова Трампа в данном случае нужно рассматривать как «чёрную метку» этим государствам и как планы США ликвидировать социалистические правительства во всех странах Латинской Америки теми или иными способами, — сказал Шаповалов. — Конечно, есть ещё одна страна, которую Трамп имеет в виду и в дела которой американцы постоянно вмешиваются, — это Мексика. Но обозначены те страны, которые вызывают наибольшую агрессию со стороны США».

Поэтому, как полагает политолог, после переворота Боливии стоит ожидать активизации американских усилий по инспирированию переворотов в указанных трёх странах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп, выразив поддержку оппозиции и военным Боливии после отставки боливийского президента Эво Моралеса, отметил, что властям Венесуэлы и Никарагуа стоит понять, «что демократия и воля народа всегда будут побеждать».