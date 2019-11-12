Соледар, ДНР, 12 ноября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования 20 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 79 единиц боеприпасов, сообщили 12 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Міністерство оборони України Танк Т-72 армии Украины

Так, на горловском направлении ВСУ сделали два выстрела из танковой пушки, выпустили шесть мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили шесть мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Озеряновка, посёлок шахты имели Гагарина), Широкая Балка, Александровка, Донецк («Вольво-центр»), Спартак, Новоласпа, Ясное, Петровское, Куликово, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что украинские формирования обстреляли из крупнокалиберных пулемётов участок разведения сил № 3 «Богдановка-Петровское». В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее съёмочная группа российского телеканала «Россия 24» была обстреляна украинскими формированиями в районе населённого пункта Ясиноватая.

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