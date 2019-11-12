Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов в роли Наполеона

Автор петиции, блогер Геннадий Макаров, предлагает поддержать «Великого ученого Доцента СПбГУ сира Олега Соколова».

Напомним, что обращение «сир» в отношении Соколова использовалось в среде реконструкторов наполеоновской эпохи. В ходе многочисленных военно-исторических реконструкций Соколов неизменно изображал Наполеона или его генералов.

По утверждению автора петиции, «Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в интернете, доведя до психически невменяемого состояния».

Подписавшиеся, которых за сутки набралось только 41 человек, требуют немедленной реабилитации и освобождения Олега Соколова.

Напомним, что Соколову предъявлено обвинение в убийстве. Он помещен в СИЗО на срок по 8 января 2020 года. Обвиняемый признаёт свою вину и заявляет о раскаянии в содеянном.