Красноярск, 12 ноября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Взаимные экономические претензии регоператора и распорядителя бийского полигона ТБО, которые привели к мусорному коллапсу в городе Бийске Алтайского края, — это «чистой воды жонглирование цифрами», считает депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Очевидно же, что мусора больше не стало, сколько вывозилось по краю в предыдущий год, столько же примерно и вывозится. А вот денег и с людей, и с бюджета стали брать в несколько раз больше», — пишет парламентарий 12 ноября в своём канале «Глисков и его команда».

По мнению Глискова, нужно «не процент неплатежей высчитывать, а сравнивать выручку прошлого и этого года».

«И тогда, я уверен, выяснится, что тарифы ещё и понизить можно», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что в Бийске — втором по величине городе Алтайского края — ввели режим ЧС из-за мусора на фоне споров полигона и регоператора. По сообщениям местных массмедиа, город буквально зарос мусором.

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Власти края пообещали, что проблема решится в ближайшее время.

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