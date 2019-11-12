За злостное использование зимних шин летом пора штрафовать — эксперт
Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Два из трёх предложений «Автодора» в части использования зимней резины действительно имеют смысл: нужно сократить периоды её возможного использования и ввести штрафы за нарушения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 ноября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативы специалистов госкомпании.
Ранее Russia Today сообщила о новых инициативах госкомпании «Автодор» в части использования зимних шин: ограничить разрешённый период их использования 188 днями (вместо 273) в Центральном федеральном округе, предоставить другим регионам право самостоятельно устанавливать эту норму в соответствие с климатом, штрафовать за использование зимней резины в неположенное время, ограничить скорость движения по любым дорогам в зимний период до 70−80 километров в час.
Российские дороги получают 90% ущерба именно зимой, такие меры помогут снизить их износ, а также сократить затраты на ремонт покрытия, полагают в «Автодоре».