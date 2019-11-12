Санкт-Петербург, 12 ноября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Два из трёх предложений «Автодора» в части использования зимней резины действительно имеют смысл: нужно сократить периоды её возможного использования и ввести штрафы за нарушения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 ноября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативы специалистов госкомпании.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Russia Today сообщила о новых инициативах госкомпании «Автодор» в части использования зимних шин: ограничить разрешённый период их использования 188 днями (вместо 273) в Центральном федеральном округе, предоставить другим регионам право самостоятельно устанавливать эту норму в соответствие с климатом, штрафовать за использование зимней резины в неположенное время, ограничить скорость движения по любым дорогам в зимний период до 70−80 километров в час.

Российские дороги получают 90% ущерба именно зимой, такие меры помогут снизить их износ, а также сократить затраты на ремонт покрытия, полагают в «Автодоре».

"Предложение ввести «зимнее» ограничение скоростного режима сразу на всех дорогах — это, конечно, бред, но две другие инициативы вполне разумны. Использование зимней резины в тёплое время года действительно разрушает покрытие и приводит к образованию колейности. Это делают не грузовики, а именно зимние шины. К тому же это и небезопасно — тормозной путь на зимней резине в летнее время значительно больше.

Устанавливать конкретные сроки, когда ездить на зимней резине нельзя, должны в каждом регионе отдельно, ведь в разных частях страны условия разные. Но за злостные нарушения вроде использования шипованный резины летом в Петербурге действительно пора штрафовать», — отметил Денис Шубин.