Йошкар-Ола, 12 ноября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Бывший глава Инспекции Федеральной налоговой службы по Йошкар-Оле признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Марий Эл.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

Суд установил, что начальник инспекции предложил бизнесмену общее покровительство и попустительство по службе. За это в 2005 году он получил взятку в виде 25%-ной доли в уставном капитале ООО стоимостью более 4,3 млн рублей. актив был оформлен на доверенное лицо. затем в течение четырех лет глава налоговой получил наличными сумму около 3,7 млн рублей.

В 2013—2014 годах взятки пошли уже строительными материалами — сваи, плиты бетонные, лестничные марши на 4,5 млн рублей. В 2016 году взятка составила три квартиры общей стоимостью 5,7 млн рублей. таким образом обвиняемый получил в целом более 18 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок девять лет, штраф в размере 18,2 млн рублей с лишением права занимать должности в органах власти на три года. Также изъяты все указанные предметы взятки. включая долю в ООО, одну квартиру, эквивалент двух квартир — 11,7 млн рублей. В качестве дополнительного наказания суд лишил бывшего чиновника почетного звания «Заслуженный экономист Республики Марий Эл».

ИА REGNUM напоминает, в указанный период инспекцию ФНС по Йошкар-Оле возглавлял Владимир Чекушкин. Главой республики был Леонид Маркелов, который подозревается в получении взятки в 235 млн рублей. Чекушкин занимал пост до ноября 2016 года и был задержан в июле 2018 года. Ему было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Изначально речь шла лишь о взятке в виде 25%-ной доли в уставном капитале одной из компаний, которая оценивалась в 8 млн рублей.

Читайте также: Бывшего главного налоговика Йошкар-Олы будут судить за взятку в 18 млн