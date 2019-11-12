Дамаск, 12 ноября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Израильские военные самолеты нанесли ракетный удар по Дамаску, находясь в воздушном пространстве на севере Галилеи. Сирийские ПВО открыли огонь и сбили одну из ракет, сообщает 12 ноября SANA.

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Отмечается, что самолеты ВВС Израиля выпустили по Дамаску три ракеты в 04:45 утра (05:45 мск).

«Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям и поразили одну из ракет», — говорится в сообщении.

В командовании ВС Сирии добавили, что две ракеты попали в дом главы радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Акрама аль-Аджури.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября с территории сектора Газа было выпущено семь ракет по Израилю. Ракеты были сбиты системой ПВО «Железный купол». В ответ Израиль открыл огонь по позициям боевиков в секторе Газа. В результате погиб один гражданин Палестины, еще двое получили ранения.

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