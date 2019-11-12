Грозный, 12 ноября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. С 2015 года на дорогах Чечни пострадало в результате дорожно-транспортных происшествий 107 детей. Число погибших несовершеннолетних за это время составило 21. В рейтинге субъектов России по количеству пострадавших и погибших детей Чечня заняла 74 место, пишет ИА «Грозный-информ».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По данным Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», которая провела анализ причин ДТП с погибшими детьми, больше 5000 несовершеннолетних в России получили травмы из-за отсутствия автокресла или неправильного его использования.

Больше всего автоаварий, в которых пострадали дети, за пять лет произошло в Краснодарском крае. Число пострадавших составило 1386 детей, погибших — 85. На втором и третьем месте — Москва и Московская область, где в ДТП пострадали 1264 и 1067 детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2019 года в Чечне погибли в результате ДТП 74 человека. В апреле 2019 года заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Валерий Попков отметил, что в этой республике совершается втрое больше автоаварий со смертельным исходом, чем в среднем по России.

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