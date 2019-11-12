Новосибирск, 12 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово началось совещание под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Своё выступление Медведев начал с шутки, что в «Векторе» можно получить «настоящую, российскую, проверенную в боях» прививку от лихорадки Эбола.

«По словам Дмитрия Медведева, сейчас перед страной стоит цель за пять лет выйти в лидеры по научным исследованиям, чтобы не зависеть от зарубежных факторов, — передают «НГС Новости с совещания. — В России разместятся не менее 16 научных центров, в том числе четыре математических и три в области изучения генома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 12 ноября, находится в Новосибирске. Сейчас на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» проходит совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране.