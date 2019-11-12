Рязань, 12 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Вакцину последнего поколения «Ультрикс Квадри» впервые получила Рязанская область, сообщает пресс-служба правительства региона. В медицинские организации доставлено почти 20 тысяч доз. Четырёхвалентная вакцина, разработанная на биофармацевтическом заводе «Форт» под Рязанью, предназначена для пациентов от 17 до 60 лет.

Вакцина

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям на территории региона сохраняется стабильной. Регистрируемый уровень заболеваемости ниже порогового значения, как по области, так и по Рязани. Пока от гриппа медики привили 60% граждан от плана. Препарат последнего поколения «Ультрикс Квадри» способен защитить от четырёх штаммов гриппа, формирует стойкий иммунитет к вирусу, в нём нет консервантов и адъювантов.

В 2019 году в рамках Национального календаря профилактических прививок в Рязанской области запланировано привить против гриппа 558 тыс. человек, что составляет 50% населения региона. Это на 88 тыс. человек (на 19%) больше, по сравнению с 2018 годом.