Симферополь, 12 ноября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Российские законодатели уделят особое внимание вопросам поддержки виноградарских и винодельческих предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом 11 ноября на круглом столе в Госсовете Крыма заявил депутат Госдумы Константин Бахарев («Единая Россия»).

Ломакина Мария Владимировна. Сбор винограда. 1927

«Маленькие винодельни обычно работают на местном винограде и не завозят импортные виноматериалы, как многие крупные производители, которые испытывают нехватку в отечественном сырье. Поэтому поддержка фермерского виноделия со стороны государства не только обеспечит рост объёмов производства в отрасли, но и будет способствовать увеличению доли российского вина на внутреннем рынке», — отметил Бахарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о развитии виноградарства и виноделия, переработанную с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что его примут до конца 2019 года.