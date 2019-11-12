Владивосток, 12 ноября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Предложение вернуть для жителей Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию — очередная мера, смягчающая реформу и свидетельствующая о том, что цели, которые ставились перед этой реформой, достигнуты не будут, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 12 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативу депутатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сказал «Известиям», что для жителей ДФО могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию, чтобы тем самым снизить отток населения из этого региона.

«Непонятно, как такая мера может помочь развитию региона. Никто не поедет на Дальний Восток в 30 лет для того, чтобы через четверть века выйти на пенсию на пять лет раньше. Приманкой это может послужить только для граждан предпенсионного возраста. Для тех же, кто и сейчас живёт на Дальнем Востоке, такая мера будет положительной, но к экономике это не имеет никакого отношения. В шестидесятые годы женщины зачастую выбирали работу на вредных производствах ради того, чтобы выйти на пенсию в 45 лет. Нынешняя инициатива напоминает о том же подходе. Но 45 лет — это совсем не то же самое, что 55.

Мы наблюдаем постепенный откат от первоначальной идеи повышения пенсионного возраста. Отсюда — все более многочисленные исключения: вслед за жителями Дальнего Востока они могут коснуться, к примеру, жителей Крайнего Севера.

Уже ясно, что повышение пенсионного возраста только на бумаге должно было привести к позитивным изменениям в экономике, в реальности же этого не произошло, отсюда и все эти меры смягчения», — отметила Елена Кудрявцева.