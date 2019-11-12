Пекин, 12 ноября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Продажи электромобилей в Китае продолжили рост с января по октябрь 2019 года в годовом исчислении в связи даже несмотря на растущее давление, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Всего Китай продал 947 тыс. электромобилей за первые десять месяцев 2019 года, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в то время как производство снизилось на 11,7% до 983 тыс. единиц, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей.

В более широком плане, автомобильный сектор Китая переживал общий рост продаж автомобилей за первые 10 месяцев года падение продаж на 9,7%, сократив, однако падение на 0,6 процентных пункта за период с января по сентябрь.