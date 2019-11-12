Эр-Рияд, 12 ноября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Владельцем уникального концепта Bugatti La Voiture Noire, стоимостью 16,7 млн евро (около 1,17 млрд рублей), вероятно, стал саудовский принц Бадр ибн Сауд, который разместил изображение авто на своей странице в Instagram.

Tarantas.news Bugatti La Voiture Noire

Известный в социальной сети под ником b14 саудовский принц Бадр ибн Сауд разместил на своей странице снимок концепта гиперкара Bugatti La Voiture Noire с карбоновым кузовом. Этот автомобиль является самым дорогим в мире.

Концептуальная модель гиперкара была представлена в Швейцарии на Женевском автомобильном салоне в марте 2019 года.

Позже авто было куплено, но до настоящего момента информации о том, кто стал владельцем авто, не было. Были предположения, что авто приобрел Фердинанд Пиех или Криштиану Роналду, однако итальянская компания развеяла эти слухи.

Напомним, в марте 2016 года на автосалоне в Женеве принц Саудовской Аравии Бадр ибн Сауд купил два концепта Bugatt: Bugatti Chiron и Bugattgi Vision Grand Turismo. Стоимость авто не сообщили. По некоторым оценкам, цена двух шоу-каров превышает 5 млн долларов.

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