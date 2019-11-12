Ярославль, 12 ноября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. И.о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Екатерина Галеева

В настоящий момент Галеева находится в отпуске, из которого уже не вернется. Судя по всему, отставка связана с рядом кризисных ситуаций в сфере автобусных перевозок в регионе. Последний кризис возник с пригородными перевозками в Ярославле, где в конце октября 13 маршрутов остались без автобусов или работали с перебоями. Аналогичная ситуация ранее возникла в Рыбинске. В обоих случаях проблемы возникли у крупнейшего перевозчика области — «Ярославского АТП», которое принадлежит областным властям и подведомственно департаменту транспорта.

В октябре работники ростовского филиала «Ярославского АТП» написали письмо Владимиру Путину, в котором пожаловались, что их оставляет без работы частный перевозчик из Подмосковья. Похожая ситуация возникла и в Переславле-Залесском. Впервые за много лет рейсовый автобус «Ярославского АТП» попал в аварию с большими человеческими жертвами. В сентябре в результате аварии под Гаврилов-Ямом погибли девять человек.

Жаловались на действия департамента транспорта и частные перевозчики, недовольные размерами компенсаций из бюджета на нерентабельные маршруты в сельских районах.

Видимо, серия негативных событий и спровоцировала отставку Екатерины Галеевой. О самой Галеевой известно крайне мало. Как и большинство высших руководителей Ярославской области, она приехала из другого региона. Галеева была назначена на пост директора департамента транспорта в апреле 2018 года, все полтора года она работала в статусе исполняющего обязанности.