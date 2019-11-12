Вашингтон, 12 ноября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Перефразируя известную поговорку, можно было бы сказать: что у уверенного в себе — на уме, то у испуганного — на языке, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 12 ноября, комментируя высказывания госсекретаря США Майка Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как сообщалось ранее, Помпео заявил, что администрация президента Трампа предоставила Украине оружие, «чтобы она могла сражаться против русских», и что этого не делала администрация президента Обамы, предпочитавшая поставлять Украине «одеяла».

"Похоже, госсекретарь США Помпео сильно испуган перспективой импичмента президента Трампа. В противном случае он высказывался бы более аккуратно, как подобает высшему государственному служащему, отвечающему за внешнюю политику страны.

Впрочем, его можно поблагодарить. Несколько перефразируя известную поговорку, в данном случае можно сказать: «Что у уверенного в себе на уме, то у испуганного на языке».

«Президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины» — это внешне высокая патетика, но на деле — проявление низких политических мотивов. Под давлением демократов госсекретарь даже своего шефа готов выставить в качестве «путиноненавистника», коим тот не является.

«Сражаться против русских» звучит достаточно конкретно. США хотели бы сражаться с Россией (понятно, что под русскими Майк Помпео подразумевает всех граждан России) руками украинцев. У самих американцев решимости действительно воевать с нами я пока не вижу. Но это сейчас. А дальше — всё может быть. Не исключаю, что им понадобится такая война и в контексте новых внешнеполитических задач, и для внутреннего сплочения.

Нам необходимо усилить подготовку к такому сценарию», — отметил Михаил Демурин.