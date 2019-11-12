Вашингтон, 12 ноября, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен отложить на полгода введение тарифов на ввоз автомобилей из Евросоюза. Об этом 11 ноября сообщает газета Politico со ссылкой человека, который знает об этом решении.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщает издание, вопрос о пошлинах в отношении автомобильной продукции из ЕС рассматривался еще в мае. Тогда Трамп распорядился отложить принятие решения на 180 дней, сославшись на то, что это может нести угрозу национальной безопасности США. Этот срок истекает 13 ноября.

Источник также отмечает, что американский президент может и передумать. Официальный комментарий по данному вопросу изданию в Белом доме давать отказались.

Напомним, с 18 октября США в отношении ЕС уже ввели ряд пошлин на товары, производство которых в Европе государства начали субсидировать вопреки правилам ВТО. Тарифы введены на самолеты и ряд продовольственных товаров. Их годовой размер составляет около $ 1 млрд.