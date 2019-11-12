Хабаровск, 12 ноября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Комментируя очередную инициативу Госдумы РФ о возвращении дальневосточникам прежних сроков выхода на пенсию, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов, высказался о предложении довольно скептически. По мнению эксперта, нет никакого смысла жить на Дальнем Востоке, ехать на Дальний Восток только ради пенсии. Возвращение прежнего пенсионного возраста не остановит отток населения из региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Инициатива депутатов Госдумы, на мой взгляд, если к чему и имеет отношение, так к предстоящим выборам в Госдуму, в 2021 году. Депутатам предстоит переизбираться, вот они и стараются. Давайте будем честными: а что, до повышения пенсионного возраста люди из ДФО не уезжали? Уезжали, ещё как. Значит, причина не в этом? Нет, причина не в этом. И во времена Российской империи, и во времена Советского Союза на Дальний Восток люди ехали с одной — единственной целью: заработать денег. Приятным бонусом к высоким, порой очень высоким, заработкам был более ранний выход на пенсию. Но это было только бонусом. Нашей власти, если она и правда хочет реально развивать Дальний Восток, стоит понять, что чудес не бывает. На Дальнем Востоке люди должны зарабатывать много. Они должны иметь возможность раз в два года, а дети каждый год, выезжать в тёплые края к морю. То есть, на Дальнем Востоке необходимо создавать условия для жизни, которые будут компенсировать людям жизнь в суровом климате. А вот этот вот — «подняли возраст выхода на пенсию — снизили возраст выхода на пенсию» — оно ничего не даст. В том числе и бонусов на выборах в Госдуму в 2021 году», — считает Даниил Ермилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы РФ Николай Харитонов в очередной раз предложил правительству РФ вернуть дальневосточникам прежний общероссийский возраст выхода на пенсию — женщинам 55 лет, мужчинам 60. В северных районах, соответственно, женщины смогли бы уходить на пенсию в 50 лет, мужчины в 55.