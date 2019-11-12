Тула, 12 ноября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Тульский научно-исследовательский технологический институт, находящийся в стадии банкротства, будет продан, торги назначены на 12 ноября. Вопрос обсуждался 11 ноября на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Guberniya.info Торги

«Идут переговоры с потенциальным инвестором. До конца года он представит свое видение развития предприятия», — цитирует «Тульская пресса» заместителя губернатора Вячеслава Федорищева. Более 140 сотрудников института попадут под сокращение до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт» было признано банкротом в августе 2018 года решением Арбитражного суда Тульской области. В отношении руководства института были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой заработной платы — называлась сумма долга в 50 млн рублей. К концу октября 2019 года сумма долга составляет 1,3 млн рублей, погасить его обещают в течение ближайших месяцев.

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