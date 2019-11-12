Москва, 12 ноября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В результате строительства новой линии Московского метрополитена — Коммунарской линии — путь от Троицка до центра столицы займёт 40 минут, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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На новой линии метро появится шесть станций. Длина линии метро от станции «Коммунарка» до к станции в Троицке составит 14,5 км. Экономия времени составит от 20 до 50 минут.

Коммунарская линия сделают открытой, она пройдет вдоль Калужского шоссе. Отдельные участки линии проложат под землей. Планируется, что она улучшит транспортную доступность для 250 тыс. жителей Новой Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность строящейся Коммунарской линии метро в Москве превысит 30 километров. Ее свяжут пересадками с тремя другими линиями подземки, а также с Московским центральным кольцом.

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