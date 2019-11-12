Барнаул, 12 ноября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») считает, что демографической ямы нашей стране, к сожалению, избежать не удастся. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные социологического опроса о том, что в России четвертый год подряд вновь, как в 1990-е годы, фиксируется естественная убыль населения, он пояснил:

Алексей Корзухин. Возвращение из города. 1870

«К сожалению, демографической ямы России вряд ли удастся избежать. Проблема в том, что демография — это всегда долгоиграющая история: последствия какого-либо события могут «аукнуться» спустя несколько десятилетий. В современной России сложилось сразу три негативных волны — отсроченные последствия Великой Отечественной войны, «лихих» 90-х и общемировой тренд на снижение рождаемости в высокоурбанизированных обществах. Противостоять этому без взрывного роста деторождения невозможно. Но предпосылок для «беби-бума» у нас сейчас нет. Для этого нужно несколько факторов — длительный и устойчивый рост реальных доходов людей, повышение доступности жилья и, главное, появление уверенности в завтрашнем дне.

Да, мы не можем преодолеть демографический кризис, но смягчить его последствия государство может и должно. И рецепты этого известны. Во-первых, нужна новая модель поддержки молодых семей, напрямую связанная с рождаемостью: за рождение одного ребенка списывается 25%, за рождение второго — 50%, за третьего — прощается полностью.

Во-вторых, нужно вводить семейную зарплату для тех женщин, которые решили посвятить себя воспитанию детей. Давайте признаем, что воспитание троих и более детей — это сложная, ответственная и очень важная для общества задача, на решение которой надо выделять средства. Разумеется, при соответствующем контроле со стороны государства.

В-третьих, реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми — распространение гибких форм трудоустройства (с сокращенным трудовым днем или трудовой неделей), формирование фонда социального жилья для многодетных семей, расширение льгот для таких семей — для проезда, лечения, обучения. В-четвертых, нужно увеличить поддержку села. Известно, что именно сельская местность традиционно дает высокую рождаемость. И тот кризис, который испытывает последние десятилетия российская деревня, с неизбежностью сказывается на рождаемости».

Напомним, ранее Счётная палата РФ привела данные, согласно которым население России за последние годы значительно сократилось. Примерно о том же самом свидетельствует также опрос, проведённой ИА REGNUM.

Читайте также: Россия вымирает? Что происходит с рождаемостью? Итоги опроса ИА REGNUM