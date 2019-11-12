Каракас, 12 ноября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Венесуэла готова помочь и поддержать «братскую страну» Боливию. Такое заявление в ходе выступления в Каракасе сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Kremlin.ru Николас Мадуро

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«Мы готовы сделать все для неё. Отдать жизнь для защиты мира, демократии и законно избранного президента Эво Моралеса», — подчеркнул венесуэльский лидер.

При этом президент Венесуэлы выразил уверенность, что отставка Моралеса — это новый этап «боливийской революции», а не конец его политической карьеры.

«Вы — необыкновенный лидер, каких немного в этом мире. Я уверен, что рано или поздно вы вернётесь к миллионам граждан и при поддержке всего боливийского народа, который восхищается и любит вас. Мы победим, брат!» — написал Мадуро в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке в результате государственного переворота. Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. 12 ноября самолёт, на борту которого находится Моралес, вылетел в Мексику. Как заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, жизнь и здоровье политика в безопасности.