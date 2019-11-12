Москва, 12 ноября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В России осенью 2019 года прививки против гриппа сделали более 55,2 млн человек, что составляет 38,2% от общей численности населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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За счет средств федерального бюджета привиты более 16,8 млн детей и 33,1 млн взрослых, за счёт других источников — более 5,9 млн человек.

По данным ведомства, в настоящее время в России эпидемии гриппа и ОРВИ нет, регистрируется низкий уровень заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети жителей России (65%) при заболевании ОРВИ не берут больничный и продолжают ходить на работу.

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