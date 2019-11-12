Москва, 12 ноября, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС. Визит состоится 13−14 ноября, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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На саммите лидеры стран «пятёрки» обсудят вопросы в различных сферах, а также проблематику совместного противодействия терроризму.

В рамках визита президент России проведёт встречи с главами государств и правительств, участвующих в саммите БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, БРИКС — неформальное межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Цель данного объединения — развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.

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