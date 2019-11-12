Москва, 12 ноября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 11 ноября снижением на 0,57%. Рынок продемонстрировал слабую разнонаправленную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В первой половине дня цена снижалась до $61,56. Во второй она восстановлюсь до $62,74. Активность на рынке была невысокая из-за выходного дня в США (День ветеранов).

Сейчас нефтяной рынок находится под влиянием двух факторов: новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем, заявления высокопоставленных представителей стран-членов ОПЕК в преддверии заседания в следующем месяце.

Сегодня, 12 ноября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе на 0,12%. На сегодня техническая картина благоприятная для покупателей. При отсутствии негативных новостей покупатели успешно пройдут уровень $63.

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