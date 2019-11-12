Москва, 12 ноября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Торги по рублю 12 ноября открылись снижением на фоне утреннего снижения цен на нефть. У пары доллар/рубль образовался гэп, который продавцы успешно закрыли. Потом до конца дня доллар торговалася в узком диапазоне 63,82—63,98 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Завершились торги по рублевым парам ростом. Рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 63,89 руб., евро/рубль — на 0,24%, до 70,49 руб., фунт/рубль — на 0,75%, до 82,10 руб.

Участники рынка по-прежнему сфокусированы на новостях относительно торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

Сильнее всего национальная валюта подешевела к британскому фунту. Британец укрепился по всему рынку Форекс на заявлениях Н. Фараджа о том, что его партия Брексита не собирается претендовать на места консерваторов в парламенте. Также Британия опубликовала данные по ВВП за III квартал, которые подтвердили, что экономике страны удалось избежать технической рецессии.

Сегодня, 12 ноября, нефть сорта Brent торгуется выше $62. Если цена превысит отметку $62,75, то рубль получит поддержку, которая позволит ему вернуться к 63,65 руб. Сопротивление расположено на 64,20 руб. Если продавцы не удержат его, рубль ждёт новая фаза ослабления.

Ожидается, что торги на Мосбирже откроются спокойно в районе вчерашних уровней закрытия. Экономический календарь скудный. Ключевым событием для всех рынков остаётся торговая война между США и Китаем.

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