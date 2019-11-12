Атланта, США, 12 ноября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, 11 ноября сообщается на сайте Центр Картера.

National Archives and Records Administration Джимми Картер

95-летний экс-президент был доставлен в госпиталь при университете Эмори в штате Джорджия. Причиной помещения в больницу называются кровотечения, открывшиеся после недавних падений Картера. Проведение процедуры назначено на 12 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Джимми Картер был выписан из больницы после госпитализации с переломом костей таза. Он занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.