Куала-Лумпур, 12 ноября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Исправить недостатки и добиваться повышения рейтинга безопасности у Федерального авиационного управления (ФАУ) США собирается Управление гражданской авиации Малайзии. Об этом 12 ноября заявил глава малайзийского ведомства Ахмад Ридзван.

Phillip Capper Самолёт авиакомпании Malaysia Airlines

В распространённом сообщении он признал «некоторые недостатки» в работе малайзийского авиарегулятора, связанные с обеспечением безопасности полётов, но отметил, что для их исправления Малайзии потребуется не более двенадцати месяцев, после чего у ФАУ будет запрошен повторный аудит.

Также Ридзван подчеркнул, что решение ФАУ о понижении рейтинга безопасности авиарегулятора Малайзии не повлияет на работу малайзийских авиакомпаний, в том числе и осуществляющих рейсы в США.

Ранее ФАУ заявило о понижении категории безопасности для Управления гражданской авиации Малайзии в связи с тем, что его работа не отвечает стандартам Международной организации гражданской авиации.