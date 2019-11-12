Нюрба, Якутия, 12 ноября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Судьбу фламинго, который непонятным образом оказался на водоёме в Якутии, будет решать Росприроднадзор республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фламинго

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Обсуждается вариант отправки птицы в якутский зоопарк «Орто Дойду». Найдёныша уже осмотрели специалисты, сделали необходимые прививки.

Фламинго охраняется во всём мире и занесено в Красную книгу. В Якутию розовый фламинго залетал пять раз. В России постоянных популяций нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии поймали на озере необычную птицу — розового фламинго, который, вероятнее всего, при перелёте отбился от стаи.