Москва, 12 ноября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Штрафовать одного из родителей, запрещающего видеться другому с ребенком после развода, предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом 12 ноября пишет «Парламентская газета».

Развод

По мнению сенатора, предложенная норма должна распространяться и на случаи, когда один из родителей отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю. Сумма штрафа для родителя-нарушителя может составить до пяти тысяч рублей. Кроме того, он может быть арестован на срок до пяти суток.

Соответствующие поправки Кутепов предлагает внести в статью 5.35 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Готовый законопроект сенатор планирует направить на согласование в Правительство РФ 12 ноября.

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