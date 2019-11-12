Гонконг, Китай, 12 ноября, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Протестующие возле Городского университета Гонконга в районе Коулун Тон 11 ноября были разогнаны с применением слезоточивого газа, сообщила радиостанция RTHK.

Ντουντούκα Применение гранаты со слезоточивым газом

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в городе вспыхнули новые беспорядки, когда протестующие, в основном студенты, создали хаос на автомобильных дорогах и блокировали нормальную работу метро.

Читайте также: Транспортный хаос произошел из-за протестующих в Гонконге

Также 11 ноября произошли массовые столкновения студентов с полицией на территории нескольких гонконгских университетов.

Всего же за прошедшую неделю за незаконные акции протеста, хранение оружия и нападение на сотрудников полиции было задержано 266 граждан в возрасте от 11 до 74 лет.

Читайте также: Более 260 участников протестов задержаны в Гонконге за неделю