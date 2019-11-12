Новосибирск, 12 ноября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, которого сегодня, 12 ноября, ждут в Новосибирске, проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в стране. Об этом говорится на сайте правительства России.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Участники совещания обсудят вопросы реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований», — уточняется в официальной информации.

В совещании также будут участвовать заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители министерств и руководители профильных предприятий.

Также запланирована рабочая встреча Дмитрия Медведева с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

После Новосибирска Дмитрий Медведев на поезде поедет в Барнаул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Он проведёт совещание в наукограде Кольцово, на котором будут обсуждаться научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» и развитие «Академгородка 2.0».