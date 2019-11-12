Благовещенск, 12 ноября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Благовещенске выехали на вызов, чтобы оказать помощь застрявшему в сетке рабица фазану, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Фазан

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Застрявшего в сетке рабица фазана обнаружили школьники, они же и позвонили в МЧС с просьбой о помощи. Спасатели не остались в стороне — к месту происшествия прибыла дежурная смена.

«Действовали очень аккуратно, так, чтобы не повредить крылья птице, не причинить ей никакого вреда», — рассказал старший смены, спасатель Амурского ПСО Анатолий Кушнаренко.

Пока спасатели вызволяли фазана, школьники находились рядом и очень переживали за исход «спасательной операции». После высвобождения птица была выпущена на волю за городом.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Сычуань бурый медведь был спасён и освобождён после того, как пробрался в фруктовый сад, чтобы поживиться яблоками и застрял в заборе.