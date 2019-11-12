Чикаго, США, 12 ноября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Более 900 авиарейсов были отменены в аэропортах американского Чикаго (штат Иллинойс) из-за мощного снегопада, передает телеканал ABC.

rooster133 Снег в аэропорту

Сообщается, что за прошедшее время в Чикаго выпало до 12 сантиметров снега. Синоптики обещают резкое похолодание в штате до минус 20 градусов по Цельсию. Не исключается, что снегопад может добраться и до Нью-Йорка и Вашингтона.

Отмечается, что при посадке в аэропорту «О'Хара» в Чикаго самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за гололеда. В результате происшествия никто не пострадал.