Сиэтл, США, 12 ноября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Коммерческие полеты авалайнеров Boeing 737 MAX будут возоблены в январе 2020 года. Об этом 12 ноября сообщает американская авиастроительная корпорация Boeing.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

Старт полетов станет возможным после выдачи Федеральной авиационной администрацией США документа об усовершенствовании системы пилотирования и обнародования директивы о безопасности самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября авиакомпания American Airlines приняла решение отложить эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.