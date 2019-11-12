В США решили возобновить полеты 737 MAX с начала 2020 года
Сиэтл, США, 12 ноября, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Коммерческие полеты авалайнеров Boeing 737 MAX будут возоблены в январе 2020 года. Об этом 12 ноября сообщает американская авиастроительная корпорация Boeing.
Steve Lynes
Самолёт Boeing 737 MAX
Старт полетов станет возможным после выдачи Федеральной авиационной администрацией США документа об усовершенствовании системы пилотирования и обнародования директивы о безопасности самолета.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября авиакомпания American Airlines приняла решение отложить эксплуатацию Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.