Исилькуль, Омская область, 12 ноября, 2019, 03:07 — ИА Регнум. В Омской области сотрудники администрации Исилькульского городского поселения, превысившие должностные полномочия, стали фигурантами уголовного дела.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении неустановленных должностных лиц администрации поселения по материалам, представленным региональными УФСБ и УМВД.

По версии следствия, неустановленные сотрудники администрации в полном объёме оплатили муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения на сумму 31,5 млн рублей. При этом к октябрю 2019 года работы не были полностью выполнены, водопровод в эксплуатацию не сдали.

Также были полностью оплачены работы по ремонту автодорог в городе Исилькуле по муниципальному контракту на сумму 10,7 млн рублей. Фактически же выполненный ремонт не соответствовал требованиям ГОСТ, стоимость работ была почти в половину меньше.

В результате ущерб городскому поселению составил порядка 7 млн рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, В Новосибирской области в отношении главы администрации р. п. Колывань возбуждено уголовное дело за раздачу земель.

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