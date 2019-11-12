Южно-Сахалинск, 12 ноября, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Движение на трассе Тымовское — Александровск-Сахалинский закрыто из-за гололёда. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Nikolay Bondar Гололёд

Запрет движения на данном участке трассы обосновывается невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта при гололёде и повышенной опасностью чрезвычайных ситуаций.

На участке допускается движение высокопроходимой техники, дежурные службы проводят аварийно-восстановительные работы.